Berlin - Der aus Krimis und Dramen bekannte Schauspieler Bernhard Conrad würde gern öfter eine humorvolle Rolle spielen. „Ich habe ein komödiantisches Talent, was leider zu wenig bekannt ist“, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Komödiantische Ansätze im TV-Format rutschen im Gesamtüberblick leider oft in die Belanglosigkeit, daher entscheide ich mich bei Castings meistens für den ernsthaften Zugang zur Rolle.“ Auch sein Charakter in dem neuen ARD-Donnerstagskrimi „Tod am Rennsteig“ ist eher ernsthafter Natur.

Conrad stellt in dem Thüringen-Krimi mit dem Untertitel „Auge um Auge“ an der Seite von TV-Ermittlerin Annett Schuster (Kristin Suckow) den Fall-Analytiker Jan Kawig dar. Der Film läuft am 9. März um 20.15 Uhr im Ersten.