Osnabrück - Familientreffen in Osnabrück: Am Montagabend haben sich die Schweinsteiger-Brüder Tobias und Bastian aus beruflichen Gründen im Stadion an der Bremer Brücke getroffen. Der 41 Jahre alte Tobias arbeitet als Fußball-Trainer des Zweitliga-Aufsteigers VfL Osnabrück, der am Abend im DFB-Pokal gegen den Erstligisten 1. FC Köln antreten musste. Der zwei Jahre jüngere Bastian arbeitet für den übertragenden Fernsehsender ARD als TV-Experte.

„Bastian ist ein unfassbar neutraler Experte, aber heute ist es schwierig“, sagte Moderator Alexander Bommes vergnügt. Der ältere der beiden Schweinsteiger-Brüder witzelte bei einer Interview-Runde mit Bommes und seinem Bruder: „Bastian arbeitet ja sehr, sehr viel, wie ich gehört habe.“ Daher sei es schön, ihn zu treffen.