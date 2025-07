Wie entwickeln sich die Preise für Dinge, die jeder Haushalt braucht? In Thüringen stiegen die Verbraucherpreise weniger stark als anderswo in Deutschland - das ergaben Testkäufe.

Erfurt - Die Verbraucherpreise lagen im Juni in Thüringen 1,6 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Teuerungsrate beruhigte sich - sie bewegte sich auf dem Niveau von Mai. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Die Verbraucherpreise stiegen damit in Thüringen weniger stark als anderswo in Deutschland - bundesweit waren sie 2,0 Prozent höher als im Juni 2024.

Teurer als vor einem Jahr war Butter, für die im Schnitt 12,7 Prozent mehr zu zahlen war, ergaben die Testkäufe für die Erhebung der Inflationsrate. Obst kostete im Schnitt 7,6 Prozent mehr. Auffällig war der Preisaufschlag für Sorten, die im Sommer reifen wie zum Beispiel Kirschen.

Einzelne Sorten wie Melonen und Papaya wurden dagegen im Schnitt 9,9 Prozent preiswerter als im Vorjahresmonat angeboten. Günstiger als vor einem Jahr war Gemüse - im Schnitt ein Viertel weniger mussten Verbraucher für Blumenkohl, Kopf- oder Eisbergsalat und Gurken bezahlen.

Tiefer in die Tasche greifen mussten die Thüringer beim Parken. Im Schnitt verteuerten sich Parktickets um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, in Parkhäusern sogar um 11,2 Prozent. Die Preise für Kinokarten stiegen im Durchschnitt um 1,1 Prozent, für den Besuch von Museen oder Zoos im Schnitt um 2,1 Prozent. Heizölkäufer mussten wegen der Entwicklung im Nahen Osten im Juni 3,1 Prozent mehr zahlen als vier Wochen früher.