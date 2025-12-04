Nach Warnstreiks im zentralen Edeka-Lager in Mecklenburg-Vorpommern wurde stundenlang verhandelt. Nun haben sich Verdi und Edeka geeinigt. Wie viel mehr Geld gibt es?

Beim Edeka-Zentrallager im Landkreis Ludwiglust-Parchim haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf mehr Geld geeinigt. (Archivbild)

Lüttow-Valluhn/Schwerin - Die Mitarbeiter des Edeka-Zentrallagers am Standort Lüttow-Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim bekommen mehr Geld. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord und Edeka Nord geeinigt. So sollen die Beschäftigten rückwirkend zum 01. November 80 Euro mehr im Monat bekommen und im Januar 2027 kommen weitere 80 Euro dazu, wie Verdi mitteilte. Zudem wurden zwei Einmalzahlungen von 150 Euro vereinbart. Der Vertrag läuft zwei Jahre.

„Das Tarifergebnis ist ein Kompromiss mit Licht und Schatten zugleich. Die durchgesetzten Erhöhungsschritte sind insbesondere für die unteren Entgeltgruppen viel wert, wenngleich wir mit der langen Laufzeit nicht glücklich sind“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Thomas Ebeling laut Mitteilung.

In dem Edeka-Lager bei Zarrentin arbeiten der Gewerkschaft zufolge rund 800 Menschen in drei Schichten. Über das Zentrallager werden Lebensmittelmärkte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern versorgt.

Ende November hatten mehrere hundert Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt, weil die Verhandlungen Verdi zufolge ins Stocken geraten waren.