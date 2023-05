Beste Weinernte der vergangenen zehn Jahre in Sachsen-Anhalt

Halle - Die Winzer in Sachsen-Anhalt haben 2022 die beste Weinernte der vergangenen zehn Jahre eingefahren. Wie das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mitteilte, lagen die 4,7 Millionen Liter des vergangenen Jahres 26 Prozent über dem zehnjährigen Mittel von 3,7 Millionen Liter. Die Rebfläche stieg um vier Hektar auf 705 Hektar.

Auf den Flächen standen unter anderem die Rebsorten Müller- Thurgau (116 Hektar), Weißburgunder (106 Hektar), Weißer Riesling (68 Hektar), Grüner Silvaner (40 Hektar), Bacchus (48 Hektar), Kerner (30 Hektar), Grauburgunder (41 Hektar) und Blauer Spätburgunder (22 Hektar).

Fast die gesamte Ernte 2022 war den Angaben zufolge für die Herstellung von Qualitätsweinen geeignet. Aus 38.233 Hektolitern, das entspricht 81 Prozent (2021: 93 Prozent), wurden Qualitätswein und aus 8958 Hektolitern oder 19 Prozent (2021: 7 Prozent) der höchsten Qualitätsstufe „Prädikatswein“ erzeugt. In den vergangenen zehn Jahren lag der Anteil an Prädikatswein bei rund 22 Prozent.