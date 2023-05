Erfurt - Deutschlands bester Nachwuchs-Modellbauer kommt aus Mühlhausen. Florian Schütze sei im Beruf Technischer Modellbauer mit Fachrichtung Gießerei der beste Auszubildende seines Jahrgangs, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Montag mit. Er absolviere seine Ausbildung bei der Firma Schäfer in der Nordthüringer Stadt.

Laut Kammer wurden die bundesweit besten Auszubildenden aus Mitgliedsbetrieben der Industrie- und Handelskammern am Montag in Berlin geehrt. Ausgezeichnet wurde, wer in seiner Abschlussprüfung im vergangenen die höchsten Punktzahlen im jeweiligen Beruf vorweisen konnte. Insgesamt kamen 208 Ausbildungsberufe in die Wertung.