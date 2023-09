Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt.

Erfurt - Thüringens Landtag wird 2023 so viele Gäste haben wie seit Langem nicht. „Wir werden dieses Jahr den Besucherrekord der letzten Jahre knacken“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Pommer am Rande des Tags der offenen Tür im Landtag am Samstag. „Zuletzt hatten wir jährlich um die 20.000 Besucher - aber da sind wir jetzt schon drüber.“ Eine genaue Zahl nannte Pommer aber nicht.

Neben einzelnen Besucherinnen und Besuchern im Plenarsaal kommen vor allem Schulgruppen und andere Gruppen als Gäste in den Landtag. „Aber auch unsere Ausstellungen ziehen die Leute an“, so Pommer. Der Landtag zeigt unter anderem regelmäßig Werke von Thüringer Kunstschaffenden. Aber auch Ausstellungen etwa zu politischen und sozial-gesellschaftlichen Themen sind kostenfrei zu sehen.

Daneben seien auch Führungen in einfacher Sprache beliebt. Auch Taschenlampenführungen für Familien seien gut nachgefragt.