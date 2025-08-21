Zwischen Neonlichtern und Rummel-Lärm darf es in den nächsten Wochen auf den Volksfesten in Thüringen und Sachsen-Anhalt auch andächtig werden.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland lädt zu Gottesdiensten auf Volksfesten ein - wie 2024 zum „Abendmahl im Autoscooter“. (Archivbild)

Rudolstadt/Mühlhausen/Eisleben - Dreh- statt Kirchenorgel: In den kommenden Wochen lädt die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland zu Volksfest-Gottesdiensten ein. Diese richten sich an die Schausteller und ihre Familien, aber auch an alle anderen Interessierten, wie die Kirche mitteilte.

Zum Beispiel soll am Sonntag beim Rudolstädter Vogelschießen auf dem Festgelände Bleichwiese auf dem Autoscooter gebetet und gepredigt werden. Der Posaunenchor Rudolstadt und ein jugendlicher Schausteller mit Drehorgel begleiten den Gottesdienst musikalisch, so die Ankündigung. Auch bei der Mühlhäuser Stadtkirmes soll am 29. August ein ökumenischer Gottesdienst mit Posaunenchor auf einem Autoscooter gefeiert werden.

„Zirkus-Pfarrer“ hält Predigten

Beim Eisleber Wiesenmarkt spielen am 21. September beim Gottesdienst im Festzelt ebenfalls junge Musiker Blasmusik. Weitere Gottesdienste sind etwa zum Hansefest in Gardelegen und zum Burgfest in Tangermünde geplant. Die Predigten bei den Gottesdiensten soll in der Regel Klaus Zebe halten. Er ist der Landespfarrer für Zirkus- und Schaustellerseelsorge der EKM.