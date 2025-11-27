Steine, eine Betonplatte und ein Baumstamm: Zwei Männer sollen Gegenstände von Autobahnbrücken geworfen haben und stehen wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Zwei Männer sollen Gegenstände von Autobahnbrücken geworfen haben und müssen sich vor Gericht verantworten. (Symbolbild)

Lüneburg - Zwei Männer sollen Steine, eine Betonplatte und einen Baumstamm von Autobahnbrücken in mehreren Bundesländern geworfen haben. Der Prozess am Lüneburger Landgericht gegen einen 32-Jährigen und einen 22-Jährigen aus Thüringen beginnt heute (9.30 Uhr). Den beiden werden versuchter Mord sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in mehreren Fällen vorgeworfen.

Die Angeschuldigten sollen an mehreren Tagen von Ende Mai bis Anfang Juni dieses Jahres die massiven Gegenstände von Brücken auf die Fahrbahn geworfen haben – teils auch direkt auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Laut Staatsanwaltschaft kam es „glücklicherweise jedoch nicht zu Todesfällen“, sondern blieb bei Sachschäden und kleinen Verletzungen.

Als möglichen Beweggrund nennen die Ermittler, dass die Männer nach Unfällen vor Ort als technische oder medizinische Ersthelfer auftreten wollten, um dadurch das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.