Ein autistisches kleines Mädchen will nicht mehr in die Kita - und das hat einen Grund: Ein Erzieher soll sie dort misshandelt haben. Jetzt ermittelt sogar die Polizei.

Ein 25-Jähriger soll ein vierjähriges Mädchen in einer Kita in Hannover von einer Bank geschubst haben - die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen. (Symbolbild)

Hannover - Ein 25 Jahre alter Kita-Mitarbeiter soll in Hannover ein vierjähriges Mädchen misshandelt und von einer Bank geschubst haben. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt, teilte die Polizei mit.

Eine unbeteiligte Zeugin habe den Vorfall in der Kita im Stadtteil Misburg beobachtet und die Polizei im September informiert. Das kleine Mädchen soll an Autismus leiden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll ein Video zeigen, wie der Erzieher ein kleines Mädchen erst am Arm reißt und zu einer Bank zerrt - schließlich schubst er das Kind von der Bank. Die Mutter des Kindes sagte der Zeitung, sie sei schockiert gewesen, ihre Tochter benötige eine spezielle Einrichtung, wo sie betreut werden könne. Nach dem Vorfall habe sich das Verhalten der Vierjährigen verändert, sie habe nicht mehr in die Kita gewollt.

Der 25-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorfällen - nach Polizeiangaben kam er nicht zu einem Termin zur polizeilichen Vernehmung. Der Mann habe einen Rechtsbeistand mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein strafrechtliches Fehlverhalten weiterer Kita-Beschäftigter lägen derzeit nicht vor.

Der Prokurist der Einrichtung sagte auf Anfrage, dass der betreffende Mitarbeiter sofort freigestellt worden sei. Das Arbeitsverhältnis wurde seinen Worten zufolge beendet.