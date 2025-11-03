Alte Züge müssen gut gepflegt werden. Deshalb legen die sächsischen Bahndinosaurier eine Instandsetzungspause bis Ende November ein. Im Advent locken ausgewählte Fahrten- auch am Abend.

Annaberg-Buchholz - Die Schmalspurbahnen Sachsens gehen in eine kurze spätherbstliche Pause. Im November ist deshalb auf den Strecken der Fichtelbergbahn, der Lößnitzgrundbahn sowie der Weißeritztalbahn keine der Diesellokomotiven in Sicht, teilte die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) auf Anfrage mit. Die Pause wurde in diesem Jahr aufgrund von Einsparungen bis zum ersten Adventswochenende verlängert.

Bis dahin werden allgemeine Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und Strecken durchgeführt sowie neues Personal ausgebildet. Dabei werden unter anderem zwischen Hammerunterwiesenthal-Oberwiesenthal und Friedewald Bad-Moritzburg für etwa 100.000 Euro Schwellen ausgewechselt, hieß es.

Pünktlich zum Advent geht es dann mit ausgewählten Fahrten weiter: Die Fichtelbergbahn fährt an den Wochenenden mit zwei Zügen und die Lößnitzgrundbahn ist von Donnerstag bis Samstag mit einem Abendzug unterwegs. Die Weißeritztalbahn wartet mit einer Bimmelbahn am ersten Adventswochenende auf.

Doch so richtig starten die Schmalspurbahnen erst ab März 2026 wieder durch, wenn die Sommersaison beginnt. Dann fahren laut SDG auch wieder Spätzüge der Lößnitzgrundbahn (Radebeul-Moritzburg-Radeburg) sowie der Weißeritztalbahn (Freital-Dippoldiswalde-Kipsdorf). Diese waren in dieser Saison aufgrund von Budgetkürzungen des Freistaates stark reduziert worden.