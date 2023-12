Auerbach/Vogtland - Eine 72 Jahre alte Frau aus Auerbach ist von Trickbetrügern um einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich betrogen worden. Die Betrüger erzählten der Frau am Telefon, dass eine Überprüfung wegen Falschgelds durchgeführt werden müsse, wie die Polizei Zwickau am Mittwoch mitteilte. Die 72-Jährige wurde dabei den Angaben nach aufgefordert, einen Geldbetrag an die Anrufer zu überweisen, was sie auch tat.