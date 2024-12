Sie sollen sich als Gerichtsmitarbeiter ausgegeben und vermeintliche Kautionen verlangt haben: Die Staatsanwaltschaft klagt jetzt zwei Männer an. Sie sollen mehrere zehntausend Euro erbeutet haben.

Betrüger erbeuten Goldbarren in Chemnitz - Anklage

Zwei mutmaßliche Trickbetrüger werden in Chemnitz angeklagt. (Symbolbild)

Chemnitz - Zwei Männer sollen als Trickbetrüger mehrere Menschen um ihr Geld gebracht haben. Sie sollen sich als Amtsgericht-Mitarbeiter ausgegeben und Menschen am Telefon eine Kaution abverlangt haben, um deren vermeintlich inhaftierte Tochter freizukaufen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Chemnitz mitteilten.

Die Behörde erhebt nun Anklage gegen zwei Tschechen im Alter von 34 und 42 Jahren, die sich an diesem und weiteren Betrugsfällen beteiligt haben sollen. Sie sitzen seit Juli in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren Tätern laufen weiter, wie es hieß.

Festnahme in Ludwigsburg

Die beiden Männer sollen eine 87-Jährige in Chemnitz auf diese Weise um einen Goldbarren gebracht haben. Die Seniorin habe nach dem Anruf auf einem Parkplatz das Gold im Wert von 17.000 Euro an einen Abholer übergeben, wie es hieß. Wenige Stunden später wurde eine 47-Jährige in Marienberg den Angaben zufolge Opfer des gleichen Tricks und übergab den Tätern 20.000 Euro.

Die beiden 34- und 42-Jährigen kommen den Behörden zufolge als Täter für weitere Betrugsfälle in Dresden, Leipzig und Arnsdorf in Betracht. Im Juli wurden beide in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) festgenommen - „unmittelbar vor einer weiteren Geldübergabe“, wie es hieß.