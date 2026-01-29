Zwei Männer dringen in einen gesicherten Raum einer Bank in Wilhelmshaven ein und öffnen gewaltsam zahlreiche Schließfächer. Nach der Tat sind nun auch noch Betrüger am Werk.

Nachdem unbekannte Täter in einer Bank in Wilhelmshaven mehrere Schließfächer aufgebrochen haben, geben sich nun Betrüger als Bankmitarbeiter aus. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Nachdem in einer Bankfiliale in Wilhelmshaven Schließfächer aufgebrochen wurden, nutzen vermutlich Betrüger den Vorfall gezielt aus. Unbekannte Personen geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und versuchen an persönliche Daten oder sensible Kontoinformationen zu gelangen, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Täter hatten am Mittwoch mit Gewalt und Werkzeugen Schließfächer aufgebrochen. Ob und in welchem Umfang etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Möglicherweise gibt es noch einen dritten Tatbeteiligten. Alle betroffenen Schließfachinhaberinnen und Schließfachinhaber wurden bereits durch die Sparkasse kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert, wie die Polizei weiter mitteilte.

Sparkasse informiert Betroffene

Die Sparkasse rufe jedoch keine Kunden an, um sensible Daten zu erfragen. Auch sonst würden laut Polizei am Telefon keine Kontodaten, Zugangsdaten oder sonstige sicherheitsrelevante Informationen erfragt. Kunden sollten bei verdächtigen Anrufen besonders wachsam sein und im Zweifel umgehend die Bank oder die Polizei informieren.