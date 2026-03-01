Ein Vater und sein 16-jähriger Sohn geraten nach einer Trunkenheitsfahrt ins Visier der Polizei. Getrunken hatten beide.

Die Polizei ermittelt sowohl gegen den Vater als auch den Sohn. (Symbolbild)

Wildeshausen - Die Polizei im Oldenburger Land ermittelt nach einer Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen gegen einen 44-Jährigen und dessen 16 Jahre alten Sohn. Am Samstagabend hatten die Beamten einen Hinweis auf ein Auto mit auffälliger Fahrweise erhalten. Die Polizei vermutet, dass zu dem Zeitpunkt der 44-Jährige am Steuer saß.

Als die Polizisten das Auto an der Anschrift des Halters kontrollierten, saß allerdings der 16-jährige Sohn auf dem Fahrersitz. Dieser versuchte daraufhin, zu Fuß zu fliehen und widersetzte sich der Polizei.

Bei dem Jugendlichen wurde ein Alkoholwert von 1,51 Promille festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Widerstands ermittelt. Gegen den Vater, der einen Alkoholwert von 2,1 Promille aufwies, laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt.