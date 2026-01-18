Bei einer Kontrolle stellt sich heraus: Die Fahrerin hat rund 1,8 Promille. Und das ist noch nicht alles.

Die Beamten stoppten die Frau in der Nacht in Stadthagen. (Symbolbild)

Stadthagen - Ausgerechnet der Polizei hat eine betrunkene Autofahrerin im Landkreis Schaumburg die Vorfahrt genommen. Zudem telefonierte die 47-Jährige während der Fahrt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten die Frau in der Nacht in Stadthagen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest den Angaben zufolge einen Wert von rund 1,8 Promille.

Der 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein und leitete weitere Strafverfahren ein.