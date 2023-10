Haldensleben - Zwei betrunkene Radfahrer sind in Haldensleben bei Magdeburg zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhren die beiden am Freitag in einer Kurve auf einem Gehweg ineinander. Bei der Unfallaufnahme rochen beide nach Alkohol, später wurden Werte von 2,66 Promille und 1,80 Promille gemessen. Ein Beteiligter wurde im Krankenhaus behandelt.