Bockenem - Eine betrunkene 20-Jährige ist mit ihrem Fahrrad in Bockenem (Landkreis Hildesheim) auf ein stehendes Auto gekracht und verletzt worden. Der Autofahrer hatte seinen Wagen am Sonntag gestoppt, weil die junge Frau in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. In der Folge stieß sie frontal gegen den Wagen und fiel auf die Motorhaube. Sie kam ins Krankenhaus. Laut Angaben eines Polizeisprechers war die Frau „stark alkoholisiert“.