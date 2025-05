Die Polizei zieht in Dresden einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Auf dem Revier wird der Verdächtige auf einmal handgreiflich.

In Dresden

Dresden - Ein betrunkener Autofahrer hat nach einer Kontrolle in Dresden-Strehlen einen Polizisten gebissen und getreten. Der 21-Jährige war in der Nacht betrunken in seinem Wagen unterwegs und wurde dabei erwischt, wie die Polizei mitteilte. Demnach ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille Atemalkohol.

Der 21-Jährige wurde den Angaben zufolge mit auf ein Revier genommen, wo es zu der Attacke kam. Der 22 Jahre alte Polizist sei verletzt worden und habe medizinisch versorgt werden müssen, hieß es. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.