Schon mehrfach soll der 55-Jährige in Eisenberg bewaffnet aufgetreten sein. Diesmal bedrohte er Passanten mit einer Machete.

Eisenberg - Ein Mann hat in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) erneut betrunken Menschen mit einer Waffe bedroht. Der 55-Jährige rannte am Donnerstagnachmittag an einer Gartenanlage mit einer Machete herum und bedrohte damit Passanten, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam die Waffe nicht zum Einsatz. Es gab keine Verletzten.

Den Angaben zufolge überwältigte eine Streife den Mann. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe und erteilte dem Verdächtigen einen Platzverweis. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille Atemalkohol. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

Vor zwei Wochen bedrohte der Mann Polizisten mit einem Messer

Nach Angaben eines Polizeisprechers war es nicht das erste Mal, dass der Mann bewaffnet Menschen bedrohte. Es soll ähnliche Vorfälle bereits mit einer Machete oder einer Axt gegeben haben. Die meisten ereigneten sich in Eisenberg. Vor zwei Wochen bedrohte er Polizisten in Eisenberg mit einem Messer. Die Polizei setzte Reizgas ein und drohte mit einer Schusswaffe. Damals wies er 2,7 Promille auf.

Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen wird bei etwa zwei Promille das Betäubungsstadium erreicht. Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung treten auf.