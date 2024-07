Rettungskräfte sprechen einen betrunkenen Mann am Alexanderplatz an. Der greift sie plötzlich an. Später attackiert der 24-Jährige auch noch Polizisten.

Berlin - Ein betrunkener 24-Jähriger hat einem Polizisten in Berlin-Mitte in die Brust gebissen. Rettungskräfte sprachen den alkoholisierten Mann in der Nacht zum Samstag am Alexanderplatz an, woraufhin er sie plötzlich angriff, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Polizisten nahmen den 24-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Dort biss er den Angaben zufolge einem Beamten in die Brust. Außerdem habe er weitere Polizisten beleidigt und bedroht. Ein Atemtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Darüber hinaus hatte der Mann Drogen bei sich und gab nach Polizeiangaben an, auch bereits Drogen konsumiert zu haben.