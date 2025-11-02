Ein Auto kracht bei Wildeshausen gegen einen Baum. Die beiden schwer verletzten Insassen flüchten. Der stark betrunkene Fahrer springt in einen Fluss. Doch er kommt nicht weit.

Ein stark betrunkener und schwer verletzter Unfallfahrer ist vor der Polizei geflüchtet und in einen Fluss gesprungen. (Symbolbild)

Wildeshausen - Mit einem Sprung in den Fluss Hunte im Landkreis Oldenburg hat ein stark betrunkener und schwer verletzter Unfallfahrer versucht, der Polizei zu entkommen. Die Beamten stellten den 36-Jährigen jedoch in Ufernähe, wie die Polizei mitteilte. Einen Führerschein hatte der Mann nicht.

Der 36-Jährige war am Samstag mit seinem Auto auf einer Kreisstraße bei Wildeshausen kurz hinter der Huntebrücke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug krachte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 33 Jahre alter Beifahrer befreiten sich laut Polizei selbst aus dem Auto und versuchten, trotz schwerer Verletzungen zu Fuß vom Unfallort zu flüchten.

Fahrer leistet bei Festnahme Widerstand

Während der Beifahrer bereits im Nahbereich zusammenbrach, setzte der Fahrer seine Flucht fort und sprang in die Hunte. Trotz schwerer Verletzungen leistete er bei seiner Festnahme und Fixierung Widerstand. Er beleidigte und bedrohte sowohl die Polizisten als auch die Unfallzeugen.

Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm werden nun gleich mehrere Straftaten vorgeworfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.