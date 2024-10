Ein Autofahrer will sich am frühen Morgen in Erfurt einer Verkehrskontrolle entziehen. Die Flucht vor der Polizei endet mit einem Unfall.

Erfurt - Auf der Flucht vor der Polizei ist in Erfurt ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Der 30-Jährige und dessen Begleiterin wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und ein Baum beschädigt, was weitere etwa 1.500 Euro Schaden verursachte. Der Fahrer stand laut Polizei offenkundig unter dem Einfluss von Alkohol. Einen freiwilligen Atemalkoholtest habe er jedoch verweigert. Ihm wurde Blut entnommen, der Führerschein und der Unfallwagen wurden beschlagnahmt.

Die Polizei wollte den 30-Jährigen am frühen Morgen kontrollieren. Er ließ sich nach den Angaben jedoch nicht stoppen, beschleunigte den Wagen und versuchte vor den Beamten zu flüchten. An einer Einmündung habe er auf der feuchten und unebenen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei seitlich gegen einen Baum geprallt, hieß es. Fahrer und Beifahrerin wurden von den Beamten Handfesseln angelegt. Der Fahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten.