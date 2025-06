Betrunkener gerät in Gegenverkehr - Mann schwer verletzt

Werlte - Ein betrunkener Autofahrer ist nahe Werlte (Landkreis Emsland) in den Gegenverkehr geraten und bei einem Zusammenstoß ist ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagabend zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto des entgegenkommenden 20-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.