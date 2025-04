Berlin - Ein Polizist ist in Berlin-Marzahn mit zwei Scheren bedroht worden. Tatverdächtig ist ein 19-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Zusammen mit einem 20-Jährigen soll er Flaschen und Müll vom Balkon aus der neunten Etage eines Hauses in der Poelchaustraße geschmissen haben. Die Gegenstände sollen demnach auf einer Grünfläche und auf einem Spielplatz gelandet sein, wo sich Kinder aufhielten. Anwohner alarmierten die Polizei.Als die Sicherheitskräfte die Wohnung zum Balkon betraten, hat der 19-Jährige den Angaben zufolge zwei Scheren in beide Hände genommen und ist auf einen Polizisten zugelaufen. Dieser drohte Schusswaffengebrauch an. Danach konnten die Beamten beide Männer überwältigen und zur Blutentnahme bringen. Ein Polizist wurde leicht am Arm verletzt.

Warum die Gegenstände vom Balkon geworfen worden sind, war zunächst unklar.