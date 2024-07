Streifenbeamten in Dresden fällt ein Auto auf. Sie kontrollieren den Fahrer - und nehmen ihm die Schlüssel ab.

Betrunkener ohne Führerschein am Steuer in Dresden gestoppt

In Dresden hat die Polizei einen Autofahrer mit mehr als 3,5 Promille erwischt.

Dresden - Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Dresden einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Alkoholtest ergab laut Mitteilung vom Mittwoch mehr als 3,5 Promille. Zudem hatte der 60-Jährige keinen Führerschein. Der Mann musste am Dienstagmittag die Fahrzeugschlüssel an die Streifenbeamten übergeben und zur Blutentnahme.