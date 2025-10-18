Ein 19-Jähriger in Gräfenhainichen fährt betrunken auf seinem Fahrrad an einer Polizeikontrolle vorbei – und fliegt erst auf, als er freiwillig zurückkehrt.

Gräfenhainichen - Ein 19-jähriger betrunkener Radfahrer hat sich in der Nacht zum Freitag in Gräfenhainichen selbst überführt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Freitagabend ohne Licht an Polizeibeamten vorbeigefahren. Einige Minuten später kehrte er zurück, weil er glaubte, seinen Namen gehört zu haben. Dem war jedoch nicht so.

Als der Mann fragte, worum es gehe, bemerkten die Beamten seine lallende Aussprache und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,04 Promille. Im Anschluss wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.