Dessau-Roßlau - Ein betrunkener Autofahrer ist in Dessau-Roßlau in einer Kurve von der Straße abgekommen und hat zwei geparkte Fahrzeuge gerammt. Anschließend versuchte der 34-Jährige zu fliehen, was ihm mit seinem beschädigten Auto aber nicht gelang, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,58 Promille. Zudem stand der Mann, der keinen Führerschein besitzt, unter dem Einfluss von Drogen, wie es hieß. Den Kennzeichen an dem Unfallfahrzeug waren laut Polizei als gestohlen gemeldet und das Auto nicht versichert. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.