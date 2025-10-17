Neuer Job auf Sylt: Bettina Wulff arbeitet jetzt im Marketing bei einem Immobilienmakler. Wie sie ihre berufliche Veränderung beschreibt.

Bettina Wulff mit ihrem Ex-Partner, dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Heute hat sie einen neuen Partner ‒ und einen neuen Job. (Archivbild)

Westerland - Bettina Wulff, die frühere Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, hat einen neuen Job auf Sylt. Wie sie der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte, ist sie seit Mitte September beim Immobilienmakler „Sylt Sotheby's International Realty“ in Westerland tätig.

Sie arbeite dort an vier Tagen in der Woche im Bereich Marketing und Kommunikation, schrieb die 51-jährige Wulff. Zuvor hatten „Gala“ und „Bild“ über eine neue berufliche Tätigkeit Wulffs auf der Nordseeinsel berichtet. Bettina Wulff soll gemeinsam mit ihrem neuen Partner auf Sylt leben.

Drei Beziehungen mit Ex-Präsident Wulff ‒ drei Trennungen

Die Beziehung des früheren Präsidentenpaars Wulff erfuhr bei jedem Auf und Ab großes Medieninteresse. Dreimal waren Bettina und Christian Wulff ein Paar ‒ dreimal folgte das Liebes-Aus. Nach der ersten Hochzeit 2008 trennten sich die zwei 2013 und reichten die Scheidung ein. 2015 wurde bekannt, dass die beiden nach gut zweijähriger Trennung wieder ein Paar sind. Besiegelt wurde dies mit einer kirchlichen Trauung.

Doch auch der zweite Anlauf scheiterte ‒ es folgte die Scheidung. Im März 2023 folgte dann eine erneute standesamtliche Trauung ‒ bis die Ehe der beiden 2025 geschieden wurde.