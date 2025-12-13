Nach Zeugenhinweisen auf einen Mann mit mutmaßlicher Langwaffe in Südniedersachsen räumt die Polizei den Weihnachtsmarkt in Duderstadt. Am Morgen ist der Verdächtigte weiter flüchtig.

Wegen eines Hinweises auf einen Mann mit einer mutmaßlichen Langwaffe ist der Weihnachtsmarkt in Duderstadt am Freitagabend vorsorglich geräumt worden. (Symbolbild)

Duderstadt - Nach der Räumung des Weihnachtsmarkts im südniedersächsischen Duderstadt sucht die Polizei weiter nach einem Verdächtigen. Mehrere Zeugen hatten angegeben, am Freitagabend einen Mann mit einer Langwaffe gesehen zu haben. Daraufhin wurde der Markt im Landkreis Göttingen geräumt. Der den Beschreibungen nach etwa 17 bis 20 Jahre alte Verdächtige konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht gefunden werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Zum Zeitpunkt der Räumung gegen 20.30 Uhr hielten sich rund 120 Menschen auf dem Weihnachtsmarkt auf. Die Polizei sperrte die Zufahrtswege und war mit mehreren Streifenwagen sowie einem Hubschrauber im Einsatz. Die Räumung verlief den Angaben nach ruhig und geordnet.

Unklar ist weiterhin, ob es sich bei der beobachteten Waffe um eine echte Schusswaffe oder um eine sogenannte Anscheinswaffe handelte. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei kündigte an, die Präsenz in Duderstadt vorsorglich zu erhöhen und bat darum, keine Gerüchte in sozialen Netzwerken zu verbreiten.