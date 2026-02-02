Eintracht Braunschweig hat seinen Kader in diesem Winter besonders stark verändert. Vier Neuzugänge kommen allein am letzten Transfertag, ein weiterer Abgang steht auch fest.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat seinen Kader für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga weiter umgebaut. Für die Abwehr holte der Club den 22 Jahre alten Andi Hoti vom Liga-Rivalen 1. FC Magdeburg. Der in der Schweiz geborene Nationalspieler des Kosovo spielte in der Jugend für den FC Zürich und Inter Mailand. In Braunschweig unterschrieb er einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Ebenfalls einen Kontrakt bis 2028 erhielt der Ex-Hamburger Aaron Opoku. Der Flügelspieler war zuletzt in der Türkei für Kayserispor aktiv.

Ausgeliehen wurden zudem zwei neue Stürmer: Grant-Leon Ranos kommt bis Saisonende von Borussia Mönchengladbach. Der 22-Jährige spielt auch für die armenische Nationalmannschaft.

Der 18-jährige Ken Izekor wechselt aus der U19-Mannschaft von Bayer Leverkusen zur Eintracht. Anders als bei Ramos besitzen die Braunschweiger in seinem Fall eine Kaufoption nach dem Ende dieser Saison.

Ramsak verlässt die Eintracht

Der deutsche U19-Nationalspieler Robert Ramsak dagegen verlässt den Club nach einem halben Jahr schon wieder und wird von seinem Stammverein RB Leipzig an den Regionalligisten SV Sandhausen weiterverliehen.

Der 19-Jährige ist bereits der sechste Abgang in diesem Winter. Kapitän Sven Köhler hat ein Angebot der Grashoppers Zürich vorliegen und könnte noch folgen. In der Schweiz sind Transfers noch bis zum 16. Februar möglich.