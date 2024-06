In Hannover ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Drei Personen mussten vorsorglich ins Krankenhaus.

Hannover - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Hannover sind drei Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Die Brandursache sei noch unklar. Das Haus war laut der Feuerwehr Hannover am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten, Flammen schlugen aus den Fenstern und aus dem Dach stieg Rauch auf. Das Feuer sei inzwischen wieder unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten würden noch andauern.

Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen. Dabei hätten sie Rauchgase eingeatmet. Drei von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen. Das Haus sei nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Rund 50 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort.