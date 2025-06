Hannover/Bremen - Das Wetter bleibt am Mittwoch in Niedersachsen und Bremen bewölkt mit zeitweiligem Regen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es ab dem Nachmittag zu Aufflockerungen und bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 20 Grad auf den Inseln, etwa 24 Grad in Bremen und bis zu 27 Grad im Raum Göttingen. In der Nacht zum Donnerstag soll es anfangs noch klar sein. Von Südwesten her ziehen Wolken mit Regen auf. Tiefsttemperaturen werden zwischen 18 Grad im Emsland und 12 Grad im Wendland erwartet.

Am Donnerstag soll es nach DWD-Angaben zunächst auflockern, bis von Südwesten teils kräftiger Regen aufzieht. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad an der Küste und 28 Grad in den südöstlichen Landesteilen. An der See und im Bergland frischt der Wind stark auf. In der Nacht zum Freitag wird es trockener und aufgelockert, örtlich kann es noch leichte Schauer geben. Die Tiefstwerte sind bei 17 bis 14 Grad.

Am Freitag bleibt es bewölkt mit zeitweiligem Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 bis 24 Grad, auf den Inseln bei bis zu 18 Grad. An der Küste kann es zu frischen Windböen kommen.