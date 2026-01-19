Arbeiter bemerken, dass ein Kollege regungslos auf einem Baugerüst liegt. Die Feuerwehr rückt an. Der Mann ist schwer verletzt.

Jena - Ein Arbeiter ist in Jena auf einem Baugerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde bewusstlos von der Höhenrettung der Feuerwehr geborgen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Arbeitskollegen bemerkten die Notlage des 33-Jährigen am Morgen und alarmierten die Rettung. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um zu dem Bauarbeiter zu gelangen. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Art der Verletzungen war zunächst unbekannt.

Zuerst hieß es, der Bauarbeiter sei von einer Stahlplatte am Kopf getroffen worden. Ein Sprecher der Jenaer Polizei teilte jedoch mit, dass auch ein gesundheitliches Problem als Ursache im Raum stehe.