Mansfeld - Rettungskräfte haben einen bewusstlosen Mann aus einem Kleintransporter in Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) geborgen - er starb wenig später vor Ort. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der Wagen am Samstag auf einem Parkplatz gegen ein anderes Auto gerollt war, wie die Polizei mitteilte.Der 64-Jährige saß demnach zusammengesackt auf dem Fahrersitz und war nicht mehr ansprechbar. Eine Reanimation blieb erfolglos. Er starb den Angaben zufolge noch vor Ort im Rettungswagen. Als Todesursache vermutet die Polizei einen medizinischen Notfall. Die Ermittlungen laufen.