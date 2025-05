Nach 21 Jahren im Oberhaus sind die BHC-Herren in die 2. Feldhockey-Bundesliga Süd abgestiegen. Die Damen verloren im Playoff-Viertelfinale in Düsseldorf.

Nationalspieler Martin Zwicker ist mit seinem Berliner HC in die 2. Bundesliga Süd abgestiegen.

Berlin - Die Herren des Berliner HC sind nach 21 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit in die 2. Bundesliga Süd abgestiegen. Der BHC verlor am Samstag auch das zweite Duell der Playdown-Serie mit dem Münchner SC mit 2:3 (0:0). Nachdem Führungstor durch Jerrit Hüneke (45. Minute) drehte der Aufsteiger im Schlussviertel mit drei Toren in nur drei Minuten die Partie. Der BHC um Weltmeister Martin Zwicker verkürzte durch Michael Hummel (56.) zum 2:3-Endstand.

BHC-Damen scheitern im Playoff-Viertelfinale

Die BHC-Damen sind hingegen im Playoff-Viertelfinale mit einem 2:3 (2:2) beim Düsseldorfer HC ausgeschieden. Matchwinnerin beim Titelverteidiger war die Niederländerin Mabel Brands (51.) mit ihrem Siebenmeter-Tor. Zuvor hatte Philine Drumm (3.) den BHC früh in Führung gebracht und Luzie Franz (28.) nach einem Doppelschlag von DHC-Nationalspielerin Sara Strauss (14./23.) zum 2:2-Pausenstand ausgeglichen. „Unser Plan ist aufgegangen. Wir wollten Vollgas geben und uns nicht verstecken“, sagte BHC-Kapitänin Alessa Volkert im letzten Spiel von BHC-Coach Tin Matković.

Wespen-Damen erzwingen drittes Playdown-Duell

Die Damen der Zehlendorfer Wespen gewannen das zweite Playdown-Spiel beim Münchner SC mit 2:1 (1:1) und haben damit ein entscheidendes drittes Duell am Sonntag (12.00 Uhr) um den Ligaverbleib erzwungen. Die Entscheidung besorgte Doménica Ananías Cancino 52 Sekunden vor Schluss.