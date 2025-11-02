Die BHC-Damen haben zum Abschluss des Feldhockey-Jahres zwei wichtige Auswärtssiege geholt. Die BHC-Herren sind als Spitzenreiter der 2. Liga auf Kurs für den angepeilten direkten Wiederaufstieg.

Nationalspielerin Linnea Weidemann hat sich mit ihrem BHC siegreich in die Winterpause verabschiedet.

Bremen/Berlin - Die Damen des Berliner HC gehen als Tabellenfünfter in die Winterpause der 1. Feldhockey-Bundesliga. Der BHC besiegte am Sonntag im ersten Rückrundenspiel den Bremer HC auswärts mit 1:0 (0:0). Die Entscheidung besorgte Luzie Franz fünf Minuten vor dem Ende.

„Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit der Hinrundentabelle. Wir haben mehr Punkte als letztes Jahr“, sagte Nationalspielerin Linnea Weidemann schon vor der Partie.

Zuvor hatte der Vorjahres-Viertelfinalist am Samstag sein letztes Hinrundenspiel mit 3:1 (2:1) beim deutschen Meister Harvestehuder THC in Hamburg gewonnen.

BHC-Herren gehen als Spitzenreiter in die Zweitliga-Pause

Die BHC-Herren führen nach ihrem Erstligaabstieg die Tabelle der 2. Bundesliga Süd als ungeschlagener Spitzenreiter an. Sie hatten sich am 17. Oktober im Berlin-Derby gegen den Verfolger Zehlendorfer Wespen mit 3:2 (2:1) durchgesetzt und damit ihre Tabellenführung auf vier Punkte ausgebaut.

Die Zweitliga-Rückrunde beginnt am 26. April 2026 mit dem Heimspiel gegen Ludwigsburg. Die BHC-Damen starten bereits am 21. März zuhause gegen den Tabellenführer Mannheimer HC. Nun steht für die BHC-Teams die Hallensaison an, Auftaktgegner für beide ist am 29. November jeweils der TuS Lichterfelde.