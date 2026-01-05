Ein Wechsel bei den deutschen Frauen, zwei bei den Männern: Beim Heim-Weltcup in Oberhof beginnt die entscheidende Phase vor den Olympischen Winterspielen.

Oberhof - Selina Grotian steht nach überstandener Krankheit wieder im Aufgebot der deutschen Biathletinnen für den Heim-Weltcup in Oberhof. Sie verdrängt Julia Kink, die im zweitklassigen IBU-Cup an den Start gehen wird, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

„Die Erkrankung hat letztlich etwas länger gedauert als zunächst gedacht oder erhofft“, sagte die 21-jährige Grotian. „Inzwischen konnte ich jedoch wieder einen guten Formaufbau absolvieren.“

Riethmüller und Kaiser müssen in den IBU-Cup

Bei den Männern steht Johannes Kühn vor seinem ersten Weltcup-Einsatz in dieser Saison. Der Routinier habe sich wie auch Lucas Fratzscher durch starke Leistungen im IBU-Cup seine Rückkehr verdient, erklärte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Das Duo ersetzt Danilo Riethmüller und Simon Kaiser.

Die vierte Station des Winters beginnt am Donnerstag mit einem Sprint der Männer über 10 Kilometer. Die Frauen sind einen Tag später dran.

„Neben dem besonderen Heim-Weltcup-Flair und der damit verbundenen Erwartungshaltung spielt auch die noch offene Olympia-Qualifikation eine zentrale Rolle“, erklärte Bitterling die Bedeutung der bevorstehenden Rennen. „Für alle Athleten, die die entsprechenden Kriterien bislang noch nicht erfüllt haben, bieten die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding die entscheidenden Chancen.“ Für gewöhnlich fällt nach dem letzten Renntag in Ruhpolding die finale Entscheidung für den Jahreshöhepunkt in Italien ab Anfang Februar.