Magdeburg - Arminia Bielefeld hat sich mit dem ersten Auswärtssieg seit August etwas Luft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Mit dem 2:0 (1:0) im Kellerduell beim 1. FC Magdeburg zog die Arminia auf sechs Punkte auf die Abstiegsränge davon. Maximilian Bauer verwertete in der 32. Minute einen Eckball zur Gäste-Führung. Nach 88 Minuten machte Benjamin Boakye alles klar. Vor 23.759 Zuschauern war es für den FCM bereits die achte Heimniederlage, womit das Team auf Relegationsplatz 16 abrutschte.

In einer intensiven und sehr ausgeglichenen Begegnung hatte Bielefeld von Beginn an etwas mehr vom Spiel und verzeichneten auch die besseren Chancen. Stefano Russo (3.) traf schon früh nur die Latte. Auf der Gegenseite blieben die Magdeburger besonders durch ihren Torjäger Mateusz Zukowski gefährlich, der in der 10. und 13. Minute vergab.

Magdeburg nach der Pause aktiver

Nach dem Wechsel investierten die Gastgeber mehr. Bei einem Freistoß von Baris Atik (57.) rettete die Latte die Arminia vor dem Ausgleich. Der eingewechselte Richmond Tachie (67.) scheiterte in aussichtsreicher Position am stark reagierenden Jonas Kersken. Bielefeld tat in dieser Phase nur wenig für die Entlastung der Abwehr. Erst in der Schlussviertelstunde gestalteten die Gäste die Partie wieder offener und verwerteten einen Konter zur Entscheidung.