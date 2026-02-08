Mit einem frühen Tor und viel Einsatz holt sich Bielefeld gegen Braunschweig drei Punkte im Abstiegskampf. Wer für die Entscheidung sorgt und was der Heimsieg für die Tabelle bedeutet.

Bielefeld - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach acht sieglosen Spielen einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet. Mit einem knappen 3:2 (2:2) in einer vor allem in der ersten Halbzeit furiosen Partie gegen Eintracht Braunschweig zog die Mannschaft von Mitch Kniat in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei.

Auf der Bielefelder Alm brachte Roberts Uldrikis (1. Minute) Arminia vor 26.750 Zuschauern früh in Führung. Treffer von Sidi Sané (8.) und Lukas Frenkert (23.) drehten die Partie zunächst für Braunschweig, ehe Marius Wörl (31.) zunächst wieder ausglich. Uldrikis (54.) sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer für den 3:2-Endstand.

Vier Tore in der ersten Halbzeit

Arminia legte einen Blitzstart hin: Nach rund 30 Sekunden spielte Jannik Rochelt eine Hacken-Flanke auf Uldrikis, dessen eigentlich unplatzierter Schuss durch einen Patzer von Keeper Ron-Thorben Hoffmann im Tor landete. Doch Braunschweig schlug zurück: Sané traf nach einer Flanke von Johan Gomez per Kopf mit der ersten Chance zum Ausgleich.

Angefeuert von den heimischen Fans übernahmen die Hausherren zunehmend die Kontrolle, doch ein unhaltbarer Fernschuss von Frenkert brachte die Gäste erneut in Führung. Die Ostwestfalen blieben jedoch dran: Wörl sorgte noch vor der Halbzeit mit einem sehenswerten Schlenzer für das 2:2.

Nach dem Seitenwechsel stieg Uldrikis nach einer Ecke am höchsten und brachte Bielefeld wieder in Führung. Braunschweig drückte auf den Ausgleich, ließ jedoch abgesehen von einem Kopfball von Erencan Yardımci (68.) weitere klare Chancen und Durchschlagskraft vermissen.