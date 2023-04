Bienenseuche in Berlin-Neukölln ausgebrochen

Eine Biene steckt ihren Kopf in den Hohlraum einer Bienenwabe.

Berlin - Bei mehreren Bienenständen in Berlin-Neukölln ist die Seuche Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Um eine Ausbreitung der für die Tiere gefährlichen Krankheit zu verhindern, wurde ein Sperrgebiet um die betroffenen Gebiete eingerichtet, wie das Bezirksamt Neukölln am Donnerstag mitteilte. Der Ausbruch sei bereits am Mittwoch durch einen Tierarzt bestätigt worden. Die Sperrfläche beträgt einem Sprecher zufolge mindestens vier Quadratkilometer und betrifft zum Großteil den Ortsteil Britz. Zur genauen Anzahl der befallenen Bienenstände konnte zunächst keine Aussage getroffen werden.

Für ausgewachsene Bienen und Menschen ist die Krankheit, etwa durch den Verzehr von Honig, ungefährlich. Bienenlarven aber sterben nach einer Infektion, was bei einer ungehinderten Verbreitung zu einem Massensterben von Bienenvölkern führen kann.

In dem Sperrgebiet befinden sich laut Bezirksamt insgesamt 120 Bienenstandorte, die nun alle von Tierärzten untersucht werden müssen. Bis zur Aufhebung des Sperrgebiets dürfte nichts aus den Beständen entfernt werden - also keine Bienen, kein Honig, kein Wachs oder ähnliches.