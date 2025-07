Der Bierabsatz ist in Deutschland in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Auch im vergangenen Jahr ging es wieder nach unten - in Sachsen-Anhalt aber nicht.

Seit vergangenem Jahr wird „Corona“-Bier auch in der „Hasseröder“-Brauerei in Wernigerode gebraut. (Archivbild)

Halle - Der Bierabsatz ist im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt entgegen dem bundesweiten Trend deutlich gestiegen. Während deutschlandweit der Bierabsatz mit minus 1,4 Prozent rückläufig gewesen sei, stieg der Absatz in Sachsen-Anhalt um 7,1 Prozent. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dürfte die größte Brauerei in Sachsen-Anhalt, Hasseröder in Wernigerode, spielen.

Neue Marke wird in Brauerei in Wernigerode hergestellt

Seit dem vergangenen Jahr wird dort auch die Marke „Corona Extra“ gebraut. Laut Geschäftsbericht des zugehörigen Weltkonzerns AB InBev hingen Umsatzsteigerungen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika vor allem mit den Entwicklungen bei den Marken „Stella Artois“ und „Corona“ zusammen. Von Wernigerode aus wird die Marke auch in angrenzende Märkte exportiert. Das Unternehmen wollte sich zu den Zahlen nicht äußern.

Sachsen-Anhalt liegt bei Produktion deutlich hinter Bayern

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrug der Bierabsatz in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr rund 1,78 Millionen Hektoliter, was einem Anteil von 2,2 Prozent am gesamtdeutschen Absatz entspricht. In Bayern wurden demnach mehr als 23,76 Millionen Hektoliter gebraut. Am 1. August ist der Internationale Tag des Bieres.