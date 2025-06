Schkopau - Ein Motorradfahrer kämpft nach einem Unfall mit einem Auto um sein Leben. Der 50-jährige Biker war am Samstag auf der Bundesstraße 91 bei Schkopau im Saalekreis seitlich aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte.

Danach verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und schleudert den Angaben zufolge über die Schutzplanke in den Straßengraben. Der 50-Jährige sei schwerstverletzt in ein Krankenhaus gekommen und sofort operiert worden. Es bestehe weiter Lebensgefahr, hieß es. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.