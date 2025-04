Männer und Frauen, die in Hasen-Outfits auf Motorrädern Gas geben, fallen auf, nicht nur zu Ostern. Das ist auch das Ziel der „Streetbunnycrew“ – was hinter der Initiative steckt.

Biker in Hasenkostümen fahren für guten Zweck

Oldenburg - Wo diese Biker fahren, sind sie ein echter Hingucker: Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer des Vereins Streetbunnycrew haben in rosa und weißen Hasen-Outfits mit einer Fahrt bei Oldenburg für Aufmerksamkeit gesorgt. Das sei auch genau das Ziel ihrer Fahrten, sagt Roger Rüggen von der Streetbunnycrew in der Region Weser-Ems. So wollen die Motorradfahrer Spenden sammeln für kranke und hilfsbedürftige Kinder.

„Wir sind ein gemeinnütziger Motorradverein. Uns gibt es deutschlandweit seit über elf Jahren“, sagt Rüggen. In der Bundesrepublik gebe es rund 400 Mitglieder. In der Weser-Ems-Region fahren regelmäßig 13 Männer und Frauen – und zwar nicht nur an Ostern, sondern das ganze Jahr über. „Wir möchten nicht als Osterhasen abgestempelt werden“, sagt der Motorradfahrer.

Peter Thelen, der auch Teil der Streetbunnycrew ist, sagt, es gehe auch darum, Kindern und Erwachsenen Freude und ein Lächeln zu bereiten. „Die Leute winken uns zu. Die Leute sind froh, dass wir da sind.“

Die gesammelten Spenden will der Verein bei einer Fahrt im August an den Ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück geben. „Da überreichen wir hoffentlich einen sehr, sehr großen Scheck“, sagt Rüggen.