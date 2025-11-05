Das Bild mit deutscher und israelischer Flagge an der East Side Gallery bleibt Ziel von Angriffen. Der mutmaßliche Täter fiel schon auf.

Berlin - Zum wiederholten Mal ist ein bekanntes Kunstwerk mit deutscher Fahne und Davidstern an der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain beschmiert worden. Der mutmaßliche Täter konnte in diesem Fall von der Polizei festgenommen werden.

Das Bild „Vaterland“ vereint die deutsche und die israelische Flagge in schwarz-rot-gold und blauen Streifen mit Davidstern. Am Dienstag wurde der Davidstern mit roter Farbe übersprüht. Polizisten konnten einen 33-jährigen Mann, der mit einem E-Roller floh, stellen, wie mitgeteilt wurde.

Am Wohnhaus des Mannes mit ägyptischer Staatsangehörigkeit, im Treppenhaus und an der Wohnungstür wurden von der Polizei Flyer und Sticker mit Hakenkreuzen festgestellt. Ein Nachbar berichtete, der Mann sei öfter entsprechend aufgefallen.

Das Gemälde an dem Mauerrest nahe der Oberbaumbrücke wurde in den vergangenen Jahren immer wieder antisemitisch beschmiert. Es gab arabische Schriftzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt, braune Farbe oder andere Beschädigungen.