Bremens Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD) hat ihren Rückzug angekündigt. Nun gibt es Informationen zu einem Kandidaten für die Nachfolge.

Bremen - Der frühere Berliner Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles (SPD) soll nach dpa-Informationen Bildungssenator in Bremen werden. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) wird demnach in Kürze Rackles vorschlagen. Zunächst hatten Radio Bremen und der „Weser Kurier“ über Rackles als möglichen Nachfolger berichtet. Bremens Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD) hatte ihren Rückzug zuvor auf einer Pressekonferenz angekündigt.

Rackles hat Betriebswirtschaftslehre und Politologie studiert und arbeitete von 2011 bis 2019 als Staatssekretär für Bildung im Berliner Senat. Nach Angaben seiner Homepage bringt er Erfahrungen als Amtschef in der Kultusministerkonferenz und Leiter der Berliner Taskforce Schulbau mit. Zudem war er mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender des Instituts für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg.

Jüngst war Rackles als freiberuflicher Berater und Publizist im Bildungsbereich tätig. Im August 2024 kündigte er auf seiner Homepage eine einjährige Auszeit an. „Mit neuer Kraft und neuen Ideen wird es dann im September 2025 wieder weitergehen. In welcher Form und in welche Richtung wird sich dann zeigen“, schrieb er.