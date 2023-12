Dresden - Die Bildungsgewerkschaften in Sachsen bewerten die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder positiv. Es sei ein „guter Kompromiss in schwieriger Zeit“ erzielt worden, teilte die Gewerkschaft GEW am Samstag mit. Vom sächsischen Lehrerverband hieß es, der Abschluss bringe spürbare Einkommenszuwächse. Die vereinbarten steuer- und abgabenfreien Sonderzahlungen machten sich zügig im Portemonnaie bemerkbar.

Die Spitzen von Verdi und Beamtenbund dbb einigten sich am Samstag in Potsdam mit Verhandlungsführern der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Demnach sollen die bundesweit mehr als eine Million Beschäftigten Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro erhalten, einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Geld. Dies entspricht dem Abschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom April.