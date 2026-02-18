Bremen - Werder Bremens Torwart Mio Backhaus tut die Trennung von dem ehemaligen Werder-Trainer Horst Steffen leid. „Natürlich hat uns das weh getan. Hätten wir Punkte geholt, wäre er noch im Amt. Es ist auch eine Verantwortung von uns. Ein gutes Gefühl war das nicht“, sagte der 21-Jährige in einer Medienrunde vor dem Abstiegskampfduell beim FC St. Pauli (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). „Ich persönlich durfte unter Horst meine ersten Schritte als Profi bei Werder machen. Ich bin ihm da sehr dankbar.“

Die Bremer hatten sich vor zwei Wochen nach nur acht Monaten von Steffen getrennt. Jetzt versucht der neue Trainer Daniel Thioune, den Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg zu retten. „Bisher habe ich einen sehr positiven Eindruck von ihm. Ich habe das Gefühl, dass er uns weiterhelfen kann“, sagte Backhaus.