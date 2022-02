Biokraftstoffhersteller rechnet mit steigender Nachfrage

Standort des Biokraftstoffherstellers Verbio Vereinigte BioEnergie AG in Zörbig.

Leipzig - Der Biokraftstoffhersteller Verbio rechnet in diesem Geschäftsjahr wegen einer steigenden Nachfrage mit einer deutlichen Verbesserung seines Ergebnisses. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) würden rund 300 Millionen Euro angepeilt, teilte das Unternehmen zur virtuellen Hauptversammlung am Freitag mit. Sowohl die Nachfrage nach Biokraftstoffen als auch nach synthetischen Kraftstoffen wird nach Einschätzung von Verbio in den kommenden Jahren deutlich anziehen.

Schon im Geschäftsjahr 2020/2021 (30. Juni) hatte Verbio ein Rekordergebnis erzielt. Das Ebitda lag damals bei 166,3 Millionen Euro und der Umsatz erstmals über einer Milliarde Euro. Die Verbio AG hat ihren Sitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt), beschäftigt 820 Mitarbeiter und ist in Europa, Nordamerika und Indien aktiv. Die Hauptversammlung bestätigte die vorgeschlagene Dividende von 20 Cent je Aktie.