Chemikalien aus Holz statt aus Erdöl: Mit der Bioraffinerie will das finnische Unternehmen UPM neue Maßstäbe setzen. Dafür werden in Leuna 1,2 Milliarden Euro investiert.

Leuna - In der Bioraffinerie in Leuna hat das finnische Unternehmen UPM mit der Produktion und Vermarktung der ersten Chemikalien aus Holz begonnen. „Das Erreichen dieses Meilensteins ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vollbetrieb in Leuna“, sagte Massimo Reynaudo, Präsident und Geschäftsführer von UPM. Die Raffinerie habe mit der Produktion von Industriezucker begonnen.

Größte Anlage dieser Art weltweit

Das finnische Unternehmen investiert im Chemiepark knapp 1,2 Milliarden Euro. Es ist nach Unternehmensangaben die weltweit erste kommerzielle Bioraffinerie, die Holz in biobasierte Chemikalien umwandelt.

In der Bioraffinerie sollen statt aus fossilen Stoffen wie Erdöl aus Holz chemische Grundstoffe hergestellt werden. Diese könnten dann unter anderem in PET-Verpackungen, Textilien oder Kosmetika verwendet werden. Das Unternehmen rechnet damit, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres weitere kommerzielle Produkte auf den Markt zu bringen.